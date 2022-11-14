Дипломати весь день шукали формулювання, щоб провести межу між визнанням стурбованості РФ і вимогою поступок від неї

Дипломати країн "Великої двадцятки" погодили підсумкове комюніке. Каменем спотикання стали розбіжності щодо критики Російської Федерації через війну в Україні.

За даними Bloomberg, узгоджений проект документа відзначає розбіжності в тому, що Росія не визнає війну в Україні. При цьому деякі представники зовнішньополітичних відомств пропонували посилатися "на війну в Україні", а не "на війну Росії в Україні".

Крім того, дипломати погодили формулювання, що засуджують погрози застосування ядерної зброї. Також йшлося про заборону на використання цієї зброї.

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Крім українського питання на саміті планують обговорити питання охорони здоров'я та змін клімату.

Саміт G-20 на Балі - що відомо

Саміт "Великої двадцятки" стартує вже завтра, 15 листопада на острові Балі. У зустрічі лідерів візьмуть участь також представники ОАЕ та України.

У свою чергу президент Індонезії Джоко Відодо особисто запросив на саміт президента України Володимира Зеленського і російського лідера Володимира Путіна. Довгий час Москва тримала інтригу щодо участі в саміті президента РФ.

10 листопада прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков заявив, що Путіна на саміті не буде, а замість нього на Балі прибуде міністр закордонних справ Сергій Лавров.

У свою чергу прес-секретар президента України зазначив, що Зеленський візьме участь у саміті G-20, але, з Кореї всього, в онлайн-форматі.

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