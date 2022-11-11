Російське вторгнення в Україну буде головним питанням порядку денного саміту країн "Великої двадцятки".

Лідери країн "Великої двадцятки" наступного тижня мають намір засудити використання або будь-яку загрозу використання ядерної зброї.

Як пише Reuters із посиланням на попередній проект спільної заяви лідерів країн G20, російське вторгнення в Україну буде головним питанням порядку денного саміту.

"Багато країн-членів G20 рішуче засудили незаконну, невиправдану та неспровоковану агресивну війну Росії проти України та закликали Москву негайно припинити агресію", - йдеться в проекті, для ухвалення якого потрібна буде одностайна підтримка делегатів, у тому числі з РФ.

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"Застосування або загроза застосування ядерної зброї є неприпустимими", - йдеться в проекті комюніке.

Згідно з проектом заяви, багато членів G20 також вважають, що вторгнення "обмежує економічне зростання, підвищує інфляцію, порушує ланцюжки поставок, погіршує енергетичну і продовольчу безпеку та підвищує ризики для фінансової стабільності".

У проекті також наголошується, що "тільки стійке зобов'язання дотримуватись заснованого на правилах міжнародного порядку та багатосторонньої системи може захистити мир і стабільність".

Посилаючись на серію російських ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури та водопостачання, у проекті комюніке G20 говориться, що "дотримання міжнародного гуманітарного права, включаючи захист цивільних осіб і цивільної інфраструктури під час збройних конфліктів, має вирішальне значення".

Саміт "Великої двадцятки" - що відомо

Саміт G20 пройде 15-16 листопада на острові Балі в Індонезії. Окрім лідерів 20 країн із найбільшими економіками світу, до участі в саміті запросили запросили й низку інших держав, зокрема ОАЕ та Україну.

"Група двадцяти" існує з 1999 року. Зараз вона об'єднує 19 країн і Євросоюз. До складу G20 входять: Євросоюз, США, Китай, Японія, Німеччина, Франція, Бразилія, Велика Британія, Італія, Росія, Канада, Індія, Австралія, Мексика, Південна Корея, Індонезія, Туреччина, Саудівська Аравія, Аргентина, Південна Африка.

Після вторгнення Росії в Україну президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що Росію треба виключити з "Великої двадцятки". Вын переконаний, що Україна має відвідати зустрічі G20. Представники Білого дому заявили, що вони непублічно передали Індонезії своє бажання, щоб Росія не була присутня.

Однак, президент Індонезії Джоко Відодо ще навесні запросив на саміт президента України Володимира Зеленського і російського диктатора Володимира Путіна. У серпні Відодо повідомив, що Путін планує відвідати саміт G20 в Індонезії.

Проте у листопаді президент Індонезії сказав, що після розмови з Путіним він майже впевнений, що глава Кремля не приїде на саміт. Згодом в РФ підтвердили, що Путіна на саміті не буде, а замість нього Москва направить міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

Тим часом речник президента України повідомив, що Володимир Зеленський візьме участь у саміті "Великої двадцятки". Наймовірніше це відбудеться в онлайн-форматі.

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