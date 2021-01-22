Чоловік живий, але знаходиться без свідомості.

Вдень 22 січня на площі Незалежності в Мінську, поруч з Будинком уряду, горіла людина.

Читайте такожУ Білорусі помер чоловік, який підпалив себе на знак протесту під будівлею міліціїПро це пише Telegram-канал Nexta.

"Подробиці уточнюються, але схоже на акт самоспалення", – йдеться в повідомленні.

Самоспалення в Мінську: що ще відомо

За інформацією Слідчого комітету Білорусі, 35-річний чоловік влаштував акт самоспалення.

Невідомий облив себе невстановленою рідиною, після чого підпалив.

Охопленого полум'ям чоловіка загасили перехожий і співробітник правоохоронних органів.

У МОЗ розповіли, що чоловік знаходиться без свідомості. При первинному огляді співробітники "швидкої" діагностували у нього опіки понад 50% відсотків тіла.

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Автор: Катерина Шварц