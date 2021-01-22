Вдень 22 січня на площі Незалежності в Мінську, поруч з Будинком уряду, горіла людина.
Читайте такожУ Білорусі помер чоловік, який підпалив себе на знак протесту під будівлею міліціїПро це пише Telegram-канал Nexta.
"Подробиці уточнюються, але схоже на акт самоспалення", – йдеться в повідомленні.
Самоспалення в Мінську: що ще відомо
За інформацією Слідчого комітету Білорусі, 35-річний чоловік влаштував акт самоспалення.
Невідомий облив себе невстановленою рідиною, після чого підпалив.
Охопленого полум'ям чоловіка загасили перехожий і співробітник правоохоронних органів.
У МОЗ розповіли, що чоловік знаходиться без свідомості. При первинному огляді співробітники "швидкої" діагностували у нього опіки понад 50% відсотків тіла.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram