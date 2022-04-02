Можливість Росії продавати нафту та газ за кордон може бути єдиним, що утримує економіку від ще гіршого фінансового краху.

Росія цього року заробити майже 321 мільярд доларів на експорті енергоносіїв, що збільшиться більш ніж на третину з 2021 року.

Про це пише Bloomberg із посиланням на дані "Інституту міжнародних фінансів" (IIF). За даними IIF, Росія також на шляху до рекордного профіциту платіжного балансу, що може досягти 240 мільярдів доларів.

"Єдиний найбільший фактор позитивного сальдо рахунку поточних операцій Росії продовжує виглядати солідно. З існуючими санкціями, значний приплив твердої валюти в Росію, схоже, триватиме", - зазначають економісти IIF на чолі з Робіном Бруксом.

Проте розрахунки можуть повністю змінитися в разі ембарго на продаж енергоресурсів. Але навіть без цього російський експорт і видобуток нафти вже падають, а Міжнародне енергетичне агентство прогнозує, що цього місяця вона може втратити майже чверть видобутку нафти.

Багато покупців, які раніше купували енергоресурси в Росії, вже шукають альтернативні варіанти та вважають за краще не підписувати нові контракти на поставки з країною-агресором. Тим часом Росія готова надавати Індії великі знижки на свою нафту. Зокрема, нафту марки Urals РФ пропонує зі знижкою до 35 доларів за барель.

Тим часом, найбільша європейська економіка - Німеччина - виступає проти санкцій або політичного тиску, що призведе до повного енергетичного ембарго для РФ.

Зазначається, що нафта і газ склали близько половини російського експорту і принесли близько 40% доходів бюджету минулого року.

І хоч профіцит платіжного балансу не врятує Росію від глибокої рецесії, але він допомагає підтримувати державні витрати в той час, коли Кремль не має доступу до міжнародних ринків капіталу.

"Доходи від вуглеводнів є рятівним колом для російської економіки, котрі допомагають послабити вплив суворих санкцій і запобігти кризі платіжного балансу. Але навіть без енергетичного ембарго інфляція стрімко зростає, і насувається глибока рецесія", - зазначає експерт Bloomberg Economics Скотт Джонсон.

Зазначається, що можливість Росії продавати нафту та газ за кордон може бути єдиним, що утримує економіку від ще гіршого фінансового краху.

Нагадаємо, експорт нафти з Росії за тиждень з 17 по 23 березня 2022 року скоротився більш ніж на чверть у порівнянні з попереднім тижнем. Аналітики вважають, що деякі постійні покупці російської нафти почали шукати альтернативних продавців через війну в Україні.

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