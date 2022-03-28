Аналітики вважають, що деякі постійні покупці російської нафти почали шукати альтернативних продавців через війну в Україні.

Експорт нафти з Росії за тиждень з 17 по 23 березня 2022 року скоротився більш ніж на чверть порівняно з попереднім тижнем.

За даними Bloomberg, за цей період середньодобові поставки з країни склали 495 300 тонн, що на 26,4% менше, ніж тижнем раніше. Це еквівалентно приблизно 3,63 мільйона барелів на день.

У звітах не вказувалися які-небудь причини для настільки різкого зниження попиту, проте аналітики ринку припустили, що Росія зіткнулася зі зростаючим прагненням багатьох з її звичайних покупців знайти альтернативні джерела енергії після російського військового вторгнення в Україну.

Видання нагадує, що лише кілька країн, включаючи США і Великобританію, ввели прямі заборони на імпорт російської нафти. Тим не менш, багато традиційних покупців влаштували добровільний бойкот російським енергоресурсам у відповідь на війну. Зокрема, великі компанії, включаючи Shell Plc і TotalEnergies SE, заявили, що мають намір поступово відмовитися від закупівель нафти і палива в Росії.

Як повідомляв УНІАН, раніше США і ЄС оголосили план, який допоможе позбутися залежності від нафти і газу з РФ, тим самим позбавивши її доходів від продажу енергоносіїв, які використовуються для ведення російської війни в Україні.