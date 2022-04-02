Серед іншого, на думку Михайла Подоляка, потрібне закриття портів для російських товарів (85% нафти – танкери).

Щоб обвалити економіку Росії та припинити вбивства українців, необхідне або пряме ембарго на всі російські енергоресурси, або непряме ембарго через закриття портів для російських товарів.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

"Санкцій проти РФ недостатньо. Щоб обвалити економіку Росії та припинити вбивства українців, необхідне або пряме ембарго на всі російські енергоресурси, або непряме ембарго через закриття портів для російських товарів (85% нафти – танкери). Або скажіть нам: "Воюйте до останнього українця", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після розмови з державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном заявив, що попереду Росію чекає ще більше ударів по економічній, фінансовій системі та торгівлі.

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого близько 5:00 ранку Росія почала повномасштабне вторгнення на територію України. Окупанти з небаченою зухвалістю і жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст і населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню та балістичні ракети.

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