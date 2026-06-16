Британія запроваджує нові санкції проти російського енергетичного сектору

Також Велика Британія у наступні два роки забезпечуватиме паливом українські атомні електростанції.

Велика Британія запроваджує нові енергетичні санкції проти Росії та постачатиме збагачений уран для українських атомних електростанцій протягом наступних двох років. Відповідні заяви у вівторок, 16 червня, на саміті G7 має зробити прем'єр-міністр Британії Кір Стармер. Про це повідомляють Politico та британський уряд.

Новий пакет обмежень буде спрямований проти незаконного "тіньового флоту" Росії після того, як британські сили на вихідних уперше перехопили танкер із забороненим вантажем нафти. Також санкції торкнуться фінансових мереж, які використовуються для обходу міжнародних обмежень та забезпечення російської армії.

Крім того, пакет передбачає санкції щодо кількох суден, які перевозять російський скраплений природний газ (СПГ). У результаті, за даними британського уряду, кількість таких суден-перевізників СПГ, що перебувають під санкціями Великої Британії, збільшиться до понад 600.

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Стармер також повідомить про укладення угоди, яка передбачає використання 210 мільйонів фунтів стерлінгів через державну програму експортного фінансування Великої Британії (UK Export Finance) для підтримки британської компанії Urenco у постачанні збагаченого урану українському оператору атомних електростанцій "Енергоатом" протягом наступних двох років.

Зазначається, що ця домовленість була досягнута між прем’єр-міністром Великої Британії та президентом України Володимиром Зеленським під час їхньої нещодавньої зустрічі.

Як повідомив уряд Британії, Стармер має виступити під час засідання саміту G7 та закликати лідерів країн спільно зробити більше для того, щоб Україна змогла досягти справедливого та тривалого миру, на який вона заслуговує.

"Прем'єр-міністр останніми тижнями доручив чиновникам посилити підтримку України в усіх вимірах, від військового обладнання до життєво важливої ​​енергетичної підтримки та тиску на військову машину Путіна, щоб забезпечити збереження імпульсу України на полі бою до наступної зими", - йдеться у повідомленні уряду.

Санкції проти Росії

Як повідомляв раніше УНІАН, 15 червня ЄС вдарив новими санкціями по Росії. Обмеження було запроваджено проти 34 фізичних і 47 юридичних осіб. Ці заходи ще більше обмежуватимуть російський військово-промисловий комплекс, зменшуватимуть енергетичні доходи Росії шляхом звуження екосистеми тіньового флоту, зриватимуть гібридні загрози і перешкоджатимуть поширенню російської державної пропаганди, що виправдовує агресивну війну. Крім того, викриватимуться випадки систематичних репресій і порушень прав людини у Росії, а також постійні ігнорування положень Конвенції ї про заборону хімічної зброї.

Як повідомила висока представниця ЄС Кая Каллас, ці санкції схвалено з метою посилення тиску на Росію для припинення війни.

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