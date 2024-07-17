Як виявилось, бізнесмен поставив РФ 120 тисяч компонентів для військових цілей.

Німецький суд засудив громадянина ФРН з подвійним німецько-російським громадянством до шести років та дев'яти місяців позбавлення волі за те, що він продавав електроніку компаніям РФ для військового використання, попри санкції, пише Reuters.

Суд у місті Штутгарт постановив, що 59-річний чоловік доставив до Росії 120 тисяч деталей, які могли бути використані у військових цілях з січня 2020 року по травень 2023 року. У рішенні суду йдеться про те, що серед них були деталі, які використовуються у БпЛА "Орлан-10", який армія РФ використовує у війні проти України.

Також там вказується, що після початку повномасштабної війни в Україні чоловік намагався приховати такі продажі, використовуючи документи для таких пунктів призначення, як Гонконг та Туреччина.

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Під час винесення вироку суд "взяв до уваги витрачену ним злочинну енергію - зокрема, у формі обходу санкцій після лютого 2022 року - а також тривалий період транзакцій та їхній значний обсяг".

Також у рішенні суду йдеться, що зловмисник зізнався у скоєнні злочину та сказав, що йому шкода. Водночас його 54-річний бізнес-партнер отримав умовний термін, який є коротшим.

Санкції проти РФ - останні новини

Як писав УНІАН, фірма, яка пов'язана з Німеччиною, допомагає РФ обходити санкції. Зазначається, що компанія HT Rus пропонує клієнтам з Росії так званий "паралельний імпорт", тобто доставку товарів через треті країни, такі як Туреччина або ОАЕ.

Також повідомлялось, що в Японії вперше заарештували росіянина, який обходив санкції. Він підозрюється в обході санкцій на суму понад 250 тисяч доларів.

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