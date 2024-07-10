Зазначається, що 38-річний росіянин експортував заборонені товари.

В Японії заарештували 38-річного росіянина, представника торгової компанії Astrade. Його затримали за підозрою в обході санкцій на суму понад 250 тисяч доларів.

У пресслужбі Nikkei повідомили, що співробітники поліції 10 липня затримали громадянина РФ, 38-річного Андрія Сову. Його підозрюють у незаконному експорті в Російську Федерацію водних велосипедів та інших предметів, які можна використовувати у військових цілях. Це перше подібне затримання.

Зазначається, що в січні 2023 року він експортував до РФ через Південну Корею, без дозволу міністра економіки, торгівлі та промисловості, водні судна, морські двигуни та старі мотоцикли.

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В Японії на ці товари накладено торговельні обмеження. Повідомляється, що місцева поліція розслідує інцидент, як спробу приховати операції з Росією.

Санкції Японії проти Росії - останні новини

Токіо схвалив нові обмеження проти РФ. Санкції, зокрема, торкнулися концерну "Калашников", групи "Алмаз-Антей", "Тінькофф-банку" і "Об'єднаної суднобудівної корпорації". Крім цього, Японія ввела заборону на постачання з третіх країн російських алмазів непромислового використання. Пізніше японці ввели нові санкції проти 17 фізичних і 78 юридичних осіб РФ.

Крім того, Японія ввела торговельні обмеження проти китайських компаній у рамках нового раунду санкцій проти окремих осіб і груп, які підтримують війну Росії в Україні.

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