Корпорація розглядає варіанти продажу своєї дочірньої компанії Metran в країні.

Американська інжинірингова корпорація Emerson Electric закриває свій бізнес у Російській Федерації.

Про це повідомляє Reuters.

"Компанія Emerson заявила, що закриє свій бізнес в Росії, додавши, що буде вивчати стратегічні варіанти продажу Metran, своєї дочірньої компанії в країні", - йдеться в повідомленні.

Довідка УНІАН. Emerson Electric – велика інжинірингова транснаціональна корпорація, головний офіс у містечку Фергусон, штат Міссурі, (США). Входить до списку 500 найбільших компаній світу.

Metran - це російське виробниче підприємство, розташоване в м. Челябінську. Завод Metran забезпечує всі стадії життєвого циклу продукції: розробку, виготовлення, технічну підтримку, продаж, сервісне обслуговування та навчання замовників.

Як раніше повідомляв УНІАН, багато міжнародних технологічних компаній відмовилися співпрацювати з Росією через війну проти України. Зокрема, припинили діяльність аутсорсингова компанія програмного забезпечення DataArt, міжнародний фотобанк Depositphotos, компанія Google припинила ліцензування російських Android-смартфонів, електронна система миттєвих інтернет-розрахунків Webmoney заборонила всі угоди з рублями тощо.

При цьому міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що Emerson Electric припиняє інвестиції до Росії.

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