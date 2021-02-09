Високий представник ЄС 22 лютого на засіданні Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ, а також у березні на Європейській Раді за участі лідерів країн-членів. ЄС.

Віце-президент Європейської комісії, високого представника ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель запропонує запровадити нові санкції проти Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, він заявив під час виступу в Європейському парламенті, ознайомивши депутатів ЄП з підсумками візиту до Москви, який відбувся 5 лютого (Трансляція виступу відбувалася на сайті аудіовізуальних послуг Єврокомісії).

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Боррель заявив, що дуже стурбований через перспективу стратегічного вибору, який робить російська влада, і через наслідки, до яких призводять її дії.

"Ми знаходимося на роздоріжжі у наших відносинах з Росією, і вибір, який ми зробимо, - визначить міжнародну динаміку сил на століття, і особливо, чи ми будемо просуватимемося до більшого співробітництва або до більш поляризованої моделі відносин, яка ґрунтуватиметься на закритих або вільних суспільствах", - сказав Боррель.

У цьому зв'язку він додав, що це питання обговорюватиметься 22 лютого на засіданні Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ, а також на Європейській Раді за участі лідерів країн-членів у березні.

"Це забезпечить рекомендації щодо подальшого шляху, і від країн-членів залежатиме ухвалення рішення щодо наступного кроку, але так, це може включати санкції. І я представлю конкретні пропозиції, використовуючи право на ініціативу, яке має високий представник", - наголосив Боррель.

Він додав, що "зусилля зі стримування" мають містити об'єднавчі рішучі зусилля проти дезінформації, кібератак і інших можливих гібридних викликів.

За його словами, одночасно важливо зберігати простір для офіційної взаємодії з РФ у питаннях, які відповідатимуть інтересам Євросоюзу.

"Росія залишається нашим найбільшим сусідом. Ми маємо визначити modus vivendi (тимчасову угоду співіснування), щоби уникнути постійної конфронтації", - додав Боррель.

Боррель у Москві

За підсумками візиту до Москви Боррель заявив, що Росія не зацікавлена в конструктивному діалозі з ЄС. За його словами, російська влада не хотіла використати його візит для налагодження конструктивного діалогу з Євросоюзом.

У Москві Боррель закликав міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова виконувати Мінські угоди стосовно урегулювання війни на Донбасі. Високий представник ЄС вказав на важливість поваги до територіальної цілісності України.

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Автор: Віталій Саєнко