Російський опозиціонер Володимир Кара-Мурза виступив за полегшення санкцій проти Росії, тому що вони спрямовані на звичайних громадян.

Російський опозиційний політик і журналіст Володимир Кара-Мурза, звільнений у рамках обміну ув'язненими РФ-США, знову закликав Захід ретельно підходити до запровадження санкцій проти Москви, пише The Times. Хоча раніше він уже зазнавав критики з боку України за цю позицію.

"Я ніколи не закликав скасувати санкції. Але вони мають бути націлені на путінську військову машину та економіку війни Путіна і ускладнити або, в ідеалі, унеможливити для неї продовження цієї вбивчої агресивної війни проти України", - заявив він виданню.

Опозиціонер додав, що повна заборона на в'їзд росіян до Литви і Чехії є "дискримінацією і порушенням Європейської конвенції з прав людини".

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"[Захід] не повинен поводитися з усіма 140 мільйонами росіян як із військовими злочинцями, тому що це явно не так", - зазначив Кара-Мурза.

ЗМІ пише, що, за його словами, режим Путіна рано чи пізно повинен впасти, це станеться раптово, як і будь-які інші політичні зміни в Росії.

"Цього разу знадобиться справжнє осмислення, справжнє моральне очищення, включно з притягненням до відповідальності тих, хто скоїв військові злочини в Україні. Потрібно буде зробити все, щоб це зло ніколи більше не повернулося", - додав Кара-Мурза.

Інші новини про російських опозиціонерів

Раніше УНІАН повідомляв, що російська опозиція заговорила про вибори в Курській області. Вони вважають, що готові очолити цивільні адміністрації на контрольованих Україною територіях.

Крім того, один із російських опозиціонерів розповів, чому Путін зараз не піде на переговори. Це не відбудеться саме через операцію ЗСУ в Курській області.

"Путін не вестиме жодних переговорів, поки він не вирішить "курське питання". Для нього це не на користь і він це дуже добре розуміє", - вважає російський політик.

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