Російські опозиціонери обіцяють боротися за послаблення санкцій проти Росії, бо ті шкодять пересічним росіянам.

"Несправедливі" санкції проти "пересічних росіян", до скасування яких закликають так звані російські опозиціонери, насправді гальмують військову машину Росії. Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс на платформі Х.

Дипломат жорстко розкритикував озвучену російськими "опозиціонерами" тезу про буцімто невинність "пересічних росіян" у війні, яку веде Росія проти України.

"Я чую розмови про невинність пересічних росіян, але потім бачу, як пересічні росіяни вбивають пересічних українців. Я бачу, як пересічні російські матері прощаються зі своїми пересічними російськими синами і бажають їм удачі в їхніх пересічних російських воєнних злочинах. Я бачу, як пересічні російські батьки одягають своїх пересічних російських дітей у військову форму і малюють літеру Z на картонному макеті танка. Я бачу, як пересічні росіяни збираються разом, щоб створити величезну літеру Z на міській площі", – пише Ландсбергіс.

Відео дня

На думку литовського дипломата, "пересічна Росія є хворою": її зцілення буде тривалим і виснажливим процесом, який розпочнеться лише тоді, коли Росія, а не лише Путін, зазнає поразки у війні проти України.

"Без поразки в Україні Росія продовжить розширюватися", – наголосив Ландсбергіс.

Російські опозиціонери анонсували боротьбу проти західних санкцій

Як писав УНІАН, 1 серпня Росія за обміном передала США кількох російських опозиціонерів, які відбували тривалі тюремні строки за свою незгоду з курсом Кремля. На першій же прес-конференції після звільнення вони заявили, що західні санкції є "несправедливими і контрпродуктивними", тому що зачіпають "пересічних росіян".

"Я бачу основний акцент своєї діяльності [після звільнення] в тому, щоб нагадувати людям у вільному світі, що Росія і Путін - це не одне й те саме. Санкції мають бути відкалібровані таким чином, щоб вони були спрямовані на Путіна, а не просто на громадян Росії", – заявив "опозиціонер" Володимир Кара-Мурза.

Вас також можуть зацікавити новини: