У Штатах хочуть позбавити Росію фінансових ресурсів, необхідних для жорстокої війни проти української держави.

Міністерство фінансів США заборонило американцям купувати російські цінні папери.

Про це повідомляє "Голос Америки".

"Американцям не дозволяється купувати як нові боргові папери, так і папери, які вже існують, та пайові цінні папери", - йдеться у повідомленні.

Міністерство фінансів США опублікувало рекомендації для американських фондових менеджерів, в яких роз'яснюється, що покупка будь-яких російських боргових зобов'язань чи акцій, що належать російським фірмам, заборонена в рамках санкцій Вашингтона стосовно Москви.

"Відповідно до нашої мети позбавити Росію фінансових ресурсів, необхідних їй для продовження жорстокої війни проти України, Міністерство фінансів ясно дало зрозуміти, що американцям заборонено робити нові інвестиції, вигідні Росії, в тому числі шляхом покупки на вторинному ринку", - сказав представник Мінфіну.

Нагадаємо, російські війська рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну. Москва навіть не оголосила війну нашій країні, а назвала дії своїх окупаційних сил "спецоперацією", зокрема, для "денацифікації" українців.

Через широкомасштабну агресію РФ лише в одному Маріуполі загинули понад 20 тисяч осіб.

Влада США вирішила допомогти Києву - запровадила проти Росії нові санкції й вирішила допомагати українській державі озброєнням. Зокрема, США заборонили постачати у РФ долари.

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