Москва «залишає за собою право на ухвалення адекватних заходів у відповідь».

Москва з подивом сприйняла чергові санкції Британії за порушення прав людини в Росії.

Про це повідомляє прес-служба МЗС РФ з посиланням на заяву прес-секретарки Марії Захарової.

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Захарова називає рішення «безпідставним» і вважає, що воно «демонструє неготовність влади Британії відмовитися від свого конфронтаційного курсу щодо Росії».

«Безумовно, цей політично ангажований демарш негайно відіб’ється на російсько-британських відносинах», – зазначила Захарова. Вона додала, що Москва «залишає за собою право на ухвалення адекватних заходів у відповідь».

Нові санкції проти РФ: у чому суть

Велика Британія запроваджує санкції щодо 11 політиків, чиновників та інших осіб, відповідальних за грубі порушення прав людини в Росії, Венесуелі, Гамбії та Пакистані. У Росії під санкції, включаючи заборону на поїздки й замороження активів, потрапили троє осіб і спеціальний підрозділ швидкого реагування "Терек".

Усі вони, на думку британської влади, відповідальні "за тортури та інші порушення прав людини щодо ЛГБТ в Чечні".

Своєю чергою, Управління з контролю за іноземними активами мінфіну США в рамках "списку Магнітського" запровадило санкції відносно російського футбольного клубу "Ахмат" і фонду імені Ахмата Кадирова.

Список також поповнили пов'язані з Рамзаном Кадировим заступник керівника "Росгвардії" щодо Чечні Данило Мартинов, віце-прем'єр Чечні Вахіт Усман і росіянин Зіяд Сабсабі. Крім того, до санкційних списків потрапили Тимур Дугазаєв, який живе в Німеччині та якого деякі ЗМІ називають "представником Рамзана Кадирова в Німеччині", а також громадянин ОАЕ Сатіш Сімара - тренер коней Кадирова.

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Автор: УНІАН