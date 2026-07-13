Наступна зима для України знову може стати складною, тож ЄС готується до цього, - Каллас

Євросоюз докладає зусиль, аби зміцнити енергетичну стійкість України перед новим зимовим сезоном.

Наступна зима для України знову може стати складною, оскільки Росія імовірно завдаватиме повітряних ударів по об’єктам енергетичної інфраструктури України. Європейський Союз вже готується допомагати Україні. Як передає кореспондент УНІАН, про це верховна представниця ЄС Кая Каллас Кая Каллас сказала на брифінгу після засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ.

Каллас повідомила, що голови МЗС країн-членів ЄС сьогодні обговорили з українським колегою Андрієм Сибігою ситуацію на полі бою та зміцнення енергетичної стійкості України.

"Наступної зими, імовірно, Росія знову завдасть удару по українській енергомережі. Тож, ми готуємося. Україні потрібні генератори, запасні частини та фінансування для ремонту. Протиповітряна оборона також залишається пріоритетом, і я закликала ті держави-члени, які мають запаси, надати їх Україні", - відзначила Каллас.

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Також висока представниця ЄС додала, що рішення США надати ліцензійний дозвіл Києву виробляти ракети до зенітних ракетних комплексів Patriot є "позитивним кроком, навіть якщо на це знадобиться час".

Новий 21-й пакет санкцій проти РФ ще не затверджено

Окремо, вона відзначила, що шкодує через те, що сьогодні не було консенсусного погодження стосовно 21-го пакету санкцій проти Росії.

"Хоча, я мушу сказати, що ми доволі близькі", - зазначила Каллас.

Однак, за її словами, позитивом є те, що до набору різних обмежувальних санкційних заходів було додано близько 250 імен. "Ми продовжуємо зосереджуватися на чиненні більшого тиску на Росію", - сказала Каллас.

Росія знайшла спосіб обходити захист енергооб'єктів України

За даними Reuters, Росія використовує дешеві дрони на оптоволокні, щоб обходити захист українських енергетичних об'єктів і пошкоджувати високовольтні підстанції у прикордонній Сумській області. Автентичність відео нових атак, які з’явилися в російських соцмережах, перевірили та підтвердили фахівці дослідницької групи CIR із Лондона.

Для ударів ворог застосовує маневрені FPV-дрони, які керуються через тонкий волоконно-оптичний кабель. Така інженерна особливість робить їх несприйнятливими до сигналів РЕБ, оскільки зв'язок із оператором не залежить від радіохвиль. Тому, як пояснюють автори, український захист у вигляді бетонних саркофагів та антидронових сіток, що ефективно рятував від ракет і "Шахедів" може не допомагати.

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