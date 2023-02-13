Інцидент офіційно підтвердили в Альянсі.

У неділю, 12 лютого, сайти НАТО зазнали кібернетичної атаки. До неї можуть бути причетні російські хакери з угруповання Killnet.

Кібератаку підтвердила спікер Альянсу в коментарі порталу dpa. Вона заявила, що кібер-експерти НАТО "активно займаються інцидентом, який торкнувся кількох веб-сайтів". Однак на офіційних ресурсах Альянсу про кібератаку на повідомлялося. На момент написання новини сайти військово-політичного блоку, його Парламентської асамблеї і штаб-квартири Сил спецоперацій (NSHQ) вже працювали.

Інформація про підготовку кібератаки почала поширюватися в соціальних мережах в неділю. Повідомлялося, що російське хакерське угруповання Killnet нібито анонсувало атаку на сайти НАТО. Після цього портал NSHQ деякий час був недоступний. Раніше згадана організація намагалася перешкоджати роботі Сайтів Бундестагу, поліції та об'єктів критичної інфраструктури Німеччини.

Відео дня

Дії російських хакерів: остання інформація

Як повідомили кіберфахівці СБУ, наприкінці січня вони нейтралізували хакерську атаку РФ на електронні системи житлової інфраструктури в одному з прикордонних регіонів України. Ворог намагався віддалено підключитися до систем відеоспостереження за територією житлових комплексів, прилеглими автомобільними дорогами та іншими об'єктами через Wi-Fi.

Після рішення про постачання танків Leopard в Україну російські хакери влаштували штурм німецьких урядових сайтів. Були зареєстровані розподілені DDoS-атаки.

У своєму січневому розслідуванні видання Politico розповіло, як рашисти намагаються тероризувати українців кібератаками. Вони почали частіше намагатися перешкоджати роботі постачальників електрики та інтернет-провайдерів, щоб деморалізувати громадян нашої країни.

Вас також можуть зацікавити новини: