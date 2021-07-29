У листі п'ятирічний хлопчик попросив у Санта-Клауса ковбойський костюм, пістолет і капелюх.

У димоході одного з будинків в англійському графстві Ноттінгемшир сажотруси виявили дитячий лист Санта-Клаусу, що пролежав там 60 років.

Як повідомили в компанії Sweeps Chimney Services, 26 липня їх працівники знайшли в димоході за адресою Шервуд-роуд, 26, згорток паперу, вкритий сажею. З'ясувалося, це лист Санті від декого на ім'я Роберта В. Кремптон.

"Ми не знаємо, скільки часу він пролежав у димоході, наскільки ми можемо судити, автора звуть Роберт Кремптон, і він хотів би отримати на Різдво ковбойський костюм, пістолет та капелюх. Схоже, він відправив лист напередодні Різдва, як він підписав: "Побачимося завтра ввечері, Санта", - йдеться в повідомленні.

На знахідку звернули увагу ЗМІ та користувачі соціальних мереж. Як зазначає BBC, нинішні власники будинку жили в ньому десятиліттями, але нічого не знали про автора листа. Однак завдяки розголосу незабаром той знайшовся.

Читайте такожРідкісна аномалія: в Ізраїлі народилася дівчинка з близнюком у животі65-річний чоловік на ім'я Роберт Кремптон, який живе тепер в Сурреї, розповів, що перед Різдвом 1961 року п'ятирічним хлопчиком попросив написати цього листа свого нині покійного батька.

За словами матері, попри те, що лист так і не потрапив до одержувача, тоді хлопчик все ж отримав дещо зі своїх бажань - зокрема, пістолет, капелюх, схожий на ковбойський, і навіть значок шерифа. Як виявилося, згодом уже дорослий Роберт став правоохоронцем, 30 років пропрацювавши в поліції Суррея.

Зараз лист досі перебуває у нинішніх власників будинку. Його автор сподівається незабаром забрати знахідку, щоб залишити вже своїм донькам на пам'ять про їх дідуся, померлого в 1996 році.

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Автор: Катерина Комолова