'Усе буде знесено': Трамп розповів про свої плани щодо Гази

Член політбюро ХАМАС Еззат Ель-Рашк засудив останні висловлювання Трампа про купівлю і володіння Газою.

Президент США Дональд Трамп заявив, що він прихильний до ідеї купівлі та володіння Газою, але може дозволити іншим державам Близького Сходу відбудувати частину зруйнованої війною землі.

"Я прихильник ідеї купівлі та володіння Газою. Що стосується відновлення, ми можемо передати її іншим державам Близького Сходу, щоб вони побудували її ділянки. Інші люди можуть робити це під нашим заступництвом. Але ми маємо намір володіти нею, взяти її і зробити так, щоб ХАМАС не зміг повернутися", - сказав він, повідомляє Reuters.

Трамп виступив перед журналістами на борту літака Air Force One дорогою в Новий Орлеан на чемпіонат Суперкубка Національної футбольної ліги.

Відео дня

"Там немає нічого, куди можна було б повернутися. Це місце під знесення. Частину, що залишилася, буде знесено. Усе буде знесено", - зазначив президент.

Трамп також заявив, що не проти дозволити деяким палестинським біженцям в'їзд до США, але такі прохання розглядатимуть в індивідуальному порядку.

Член політбюро ХАМАС Еззат Ель-Рашк засудив останні висловлювання Трампа про купівлю і володіння Газою:

"Газа - це не власність, яку можна продавати і купувати. Це невід'ємна частина нашої окупованої палестинської землі. Палестинці протистоятимуть планам щодо переміщення".

Заяви Трампа про сектор Газа

Нещодавно американський лідер закликав "очистити" цю територію,переселивши жителів Гази в інші країни. Він запропонував побудувати їм житло "в іншому місці".

Пізніше він заявив, що Ізраїль після завершення бойових дій передасть сектор Газа американцям. За його словами, для цього не знадобиться залучати американських військовослужбовців. Трамп також пообіцяв забезпечити стабільність у регіоні.

Вас також можуть зацікавити новини: