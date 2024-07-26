У мережі заявили, що Румунія почала збивати 'шахеди': країна відреагувала

Вони називають це дезінформацією.

У мережі поширили відео нібито відбиття атаки російських безпілотних літальних апаратів армією Румунії. У міністерстві національної оборони країни спростовують це.

"Інформуємо вас про низку неправдивих повідомлень, поширених на платформі X та в інших соцмережах, в яких стверджується, що Румунія стала мішенню атак безпілотників РФ, здійснених останніми днями, і що засоби протиповітряної оборони румунської армії, розгорнуті на кордоні, відкрили вогонь по них", - йдеться у повідомленні міністерства у Facebook.

Зазначається, що російські атаки були спрямовані на українську портову інфраструктуру на Дунаї, а не на об'єкти на румунській території. "Сили і засоби Міністерства національної оборони, дислоковані в прикордонній зоні з Україною, в жодній подібній ситуації не відкривали вогонь по засобах нападу з боку РФ", - додали у міністерстві.

Відео дня

Дрони на території Румунії

Нагадаємо, після російського "нальоту" БПЛА на Україну румунські ЗМІ повідомили, що на території країни виявили уламки "шахеда".

У Румунії підтвердили падіння уламків та викликали до міністерства закордонних справ російського представника. НАТО теж засудило напад з боку Росії, однак там заявили, що не вважають це навмисним нападом на члена Альянсу.

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