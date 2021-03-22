Шарль Мішель і Володимир Путін обговорили проблеми у відносинах між Євросоюзом і Росією.

Президент Європейської ради Шарль Мішель закликав президента Російської Федерації Володимира Путіна виконувати Мінські угоди.

Як йдеться у повідомленні на сайті Європейської ради, сьогодні відбулася телефонна розмова Мішеля і Путіна з огляду на те, що 25-26 березня відбудеться зустріч голів держав і урядів країн-членів Євросоюзу.

Зокрема, президенти обговорили відносини між ЄС і Росією.

"Президент Мішель висловив думку, що зв'язки ЄС-Росія перебувають на найнижчому рівні, і підтвердив позицію ЄС щодо п'яти основоположних принципів (серед яких виконання Мінських угод - УНІАН), що ґрунтуються на базових цінностях", - сказано у повідомленні.

Також зазначається, що між ЄС і РФ наразі існують розбіжності у багатьох сферах.

«В ЄС вважають, що відносини з Росією зможуть рухатися в іншому напрямку, якщо буде стійкий прогрес у таких питаннях як виконання Мінських угод, припинення гібридних і кібератак на країни-члени ЄС та дотримання прав людини», - наголошується у повідомленні.

У цьому контексті було порушено питання звільнення опозиціонера Олексія Навального. Мішель підтвердив заклик ЄС до російської влади звільнити Навального і розпочати прозоре розслідування спроби його вбивства.

Мішель і Путін також обмінялися думками щодо пандемії коронавірусу, вакцин, регіональних і глобальних питань.

Відносини між ЄС та РФ: що потрібно знати

На початку лютого за підсумками візиту до РФ віце-президент Єврокомісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що Росія не зацікавлена в конструктивному діалозі з ЄС. Він констатував, що російська влада не захотіла використати його візит до РФ для налагодження конструктивного діалогу з Євросоюзом.

Пізніше глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив про готовність Росії розірвати відносини з ЄС.

У день візиту Борреля до Москви МЗС РФ повідомило про оголошення персонами non grata співробітників дипломатичних представництв Швеції, Польщі і Німеччини через участь у мітингах на підтримку опозиціонера Навального. Польща, Швеція і ФРН у відповідь видворили трьох російських дипломатів.

Крім того, 11 лютого Боррель наголосив, що без виконання Росією Мінської угоди нормалізації відносин між Євросоюзом і РФ не буде.

Також ЄС запровадив санкції проти чотирьох посадовців, причетних до кримінального переслідування Навального.

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Автор: Віталій Саєнко