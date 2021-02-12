Водночас, в МЗС РФ зазначили, що Росія не хоче бути ізольованою від світового життя.

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили про можливість розриву відносин з Європейським Союзом, якщо він буде запроваджувати санкції. Санкції створюють ризики для секторів російської економіки.

Про це глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив в інтерв'ю російському журналісту, передає ТАСС.

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За його словами, російська влада до цього готова.

"Ми готові, якщо ще раз побачимо, як ми вже відчули не один раз, що в якихось областях накладаються санкції, які створюють ризики для нашої економіки, в тому числі в найбільш чутливих сферах",-сказав він.

Лавров, водночас, зазначив, що Росія не хоче бути ізольованою від світового життя.

"Але треба бути готовим до цього. Хочеш миру - готуйся до війни", - вважає він.

Відносини РФ і ЄС

Нагадаємо, в ЄС заявляли, що поки Російська Федерація не почне виконувати Мінські угоди щодо врегулювання на Донбасі, то нормалізації відносин з ЄС не буде.

Також в Євросоюзі заявили, що відносини Євросоюзу і Росії далекі від задовільних на тлі висилки дипломатів. Однак дипломатичні канали для обміну думками повинні залишатися відкритими.

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Автор: УНІАН