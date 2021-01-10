Глава Фонду "Stop Inform Terror" дав прогноз щодо майбутнього Росії.

Володимир Путін може стати останнім президентом Російської Федерації, оскільки до чергових президентських виборів 2024 року РФ як держава може припинити існування.

Таку думку "Обозрєватєлю" висловив екс-політв'язень СРСР, глава Фонду "Stop Inform Terror" (США) Герман Обухов. "Швидше за все, жодного наступника не буде. Коли розсиплеться Росія, про яких наступників Путіна можна говорити?" – зауважив він.

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У цьому контексті він провів паралель з розвалом Радянського Союзу. "Хто був наступником у Горбачова? Нікого. Єльцин не був наступником – він став президентом Росії", – нагадав політик.

За його оцінками, 2021 року в Росії, найімовірніше, не відбудеться зміни влади, Путін залишиться на посаді. "У мене є сумніви, що 2021 року Путін раптом зникне. Не тому, що він такий сильний, потужний, а просто тому що у будь-якої країни є інерція", – пояснив Обухов.

Він заявив, що Путін не є одноосібним главою держави, він очолює кремлівську "мафію" і виконує її побажання. "Путін – ватажок мафії. Він не диктатор, як багато хто думає. Він все одно робить те, що потрібно оточенню", – наголосив Обухов.

Інформація ЗМІ про "відставку Путіна" і реакція Кремля

Як повідомило 6 листопада 2020 року видання The Sun з посиланням на джерела в Москві, Путін може піти з посади президента Росії на початку 2021 року через побоювання, що він має "хворобу Паркінсона''.

У Кремлі в той же день заперечили інформацію ЗМІ, що Путін може піти у відставку через хворобу.

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Автор: Андрій Василюк