Володимир Путін може стати останнім президентом Російської Федерації, оскільки до чергових президентських виборів 2024 року РФ як держава може припинити існування.
Таку думку "Обозрєватєлю" висловив екс-політв'язень СРСР, глава Фонду "Stop Inform Terror" (США) Герман Обухов. "Швидше за все, жодного наступника не буде. Коли розсиплеться Росія, про яких наступників Путіна можна говорити?" – зауважив він.
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У цьому контексті він провів паралель з розвалом Радянського Союзу. "Хто був наступником у Горбачова? Нікого. Єльцин не був наступником – він став президентом Росії", – нагадав політик.
За його оцінками, 2021 року в Росії, найімовірніше, не відбудеться зміни влади, Путін залишиться на посаді. "У мене є сумніви, що 2021 року Путін раптом зникне. Не тому, що він такий сильний, потужний, а просто тому що у будь-якої країни є інерція", – пояснив Обухов.
Він заявив, що Путін не є одноосібним главою держави, він очолює кремлівську "мафію" і виконує її побажання. "Путін – ватажок мафії. Він не диктатор, як багато хто думає. Він все одно робить те, що потрібно оточенню", – наголосив Обухов.
Інформація ЗМІ про "відставку Путіна" і реакція Кремля
- Як повідомило 6 листопада 2020 року видання The Sun з посиланням на джерела в Москві, Путін може піти з посади президента Росії на початку 2021 року через побоювання, що він має "хворобу Паркінсона''.
- У Кремлі в той же день заперечили інформацію ЗМІ, що Путін може піти у відставку через хворобу.
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