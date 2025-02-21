За словами Анналени Бербок, американці можуть втратити набагато більше, якщо не будуть підтримувати ліберальні демократії Європи.

Європа має посилити тиск на США через переговори між американською та російською сторонами щодо України. Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, передає MDR.

"Ми збільшуємо тиск на американців, щоб вони зрозуміли, що можуть втратити якомога більше, якщо більше не будуть стояти поруч з ліберальними демократіями Європи", - зазначила міністр.

Також Бербок застерегла союзників від "фіктивного миру", "шантажу" та "капітуляції" на тлі перемовин щодо України. Крім того, політик пообіцяла, що буде підтримувати Україну стільки, скільки країна цього потребує, адже "це наш мир".

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Німеччина та Україна - останні новини

Як писав УНІАН, Німеччина відправила нову партію озброєння для України. До пакету увійшли боєприпаси до Leopard 1 і БМП Marder. Також ЗСУ отримають невразливі для мін транспортні засоби із захистом від засідки MRAP.

Крім того, канцлер Німеччини Олаф Шольц відреагував на заяву Трампа про "диктатора" Зеленського. За його словами, неправильно і небезпечно заперечувати демократичну легітимність президента України.

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