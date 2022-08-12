Юрій Романенко зазначив, що росіяни несуть колективну відповідальність за війну в Україні.

Громадяни Російської Федерації несуть колективну відповідальність за звірства, що відбуваються в Україні. Європа закриває росіянам доступ до цивілізації, тому що, зібравшись разом, вони поводяться як орда.

Про це написав журналіст Юрій Романенко у Facebook.

Він розповів про життя в Бучі Київської області до приходу російської армії. У населеному пункті жили мирні та спокійні люди, які тепер ніколи не зможуть забути, де й кого вбили.

"Коли ми жили в Бучі, то кожен літній ранок з прохолодним потоком повітря вривалися крики півнів і гавкіт собак, а вечорами ми засипали під стрекотіння цвіркунів. Кожен день ми гуляли по парку і це стало невід'ємною частиною нашого життя. Мінімум годину, а то й дві я мав розкіш побути наодинці з думками і природою. Ми всі знали там один одного і насолоджувалися близькістю контактів, недоступною в мегаполісі, хоча і були його частиною. Саме це все на відстані витягнутої руки, можливість випити кави з мером на ранковій пробіжці, приходити в кафе, як до себе додому, щоб валятися на диванчиках або на траві у F1, попиваючи фреш під деревами в парку, можливість залишити Аеліту сусідської бабусі або відправити її на таксі в школу з таксистом, який приїжджав до нас десятки разів, робили життя в Бучі надзвичайно теплим", - згадує Романенко.

При цьому він вказав, що одномоментно все це було знищено через божевільний народ, схиблений на тупих примітивних гаслах в дусі "можемо повторити", "вас не існує", "у всьому винен Захід". Крім того, він зазначив, що російські варвари навіть не розуміли, навіщо їх відправили в Україну.

"Вони срали в нашому під'їзді і свої дупи підтирали дитячими речами, які знаходили в квартирах. Вони розстрілювали нещасних людей, які ніяк не могли перебудуватися і за звичкою їхали по звичних вулицях у пошуках ліків та їжі для себе і близьких. І тепер проїжджаючи вулицями Бучі ти щоразу думаєш: "Ось перетин Вокзальної та Яблунської, тут лежав чоловік у синій куртці на велосипеді біля мотка розірваних проводів, а там далі, на перетині Водопровідної та Яблунської стояли дві розстріляні машини. А ось тут Юля та Іванка тягли в простирадлі вмираючу Сашу в лікарню. А ось церква, біля якої ми жили, яка стала кладовищем", - розповів журналіст.

У зв'язку з цим він обурений криками "правильних росіян" в Європі через можливе закриття видачі віз громадянам РФ.

"Ми (українці) маємо дуже, я підкреслюю, дуже чітке розуміння, що ви колективно винні. Коли ви збираєтеся разом, то ви поводитеся, як деструктивне стадо, що трощить все на своєму шляху. Окремо такі милі люди, але всі разом ви просто божевільна орда. І ви як ртуть, якщо дати вам можливість зібратися разом, починаєте отруювати все навколо. Ось чому настав цей момент - цивілізація втомилася розбиратися в сортах гівна, що продукує Росія. Тому від вас починають закриватися. Звичайно, ви, як таргани, будете лізти в різні щілини з криками "а ось ми обійдемо тут і проліземо тут, а ти спробуй доведи", але це буде тимчасовим заходом. Сучасна Росія - це та дурна дівка з кісками, що бігала по Відню за українками з криками про Херсон, щоб ввечері з опухлою пикою скаржитися, що її випиляли з Booking", - підсумував журналіст.

Як раніше повідомляло УНІАН, Естонія планує анулювати видані росіянам шенгенські візи і відмовити їм у в'їзді в країну. Також країна заборонила видачу тимчасових віз на проживання або навчання громадянам РФ.

Крім того, сейм Латвії визнав Росію державою-спонсором тероризму і закликав країни ЄС обмежити видачу віз росіянам і білорусам.

У свою чергу канцлер Німеччини Олаф Шольц скептично ставиться до припинення видачі шенгенських віз росіянам. При цьому міністр закордонних справ Дмитро Кулеба не погодився із заявою Шольца і нагадав, що росіяни в основному підтримують війну, вболівають за ракетні удари по українських містах та вбивства українців

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