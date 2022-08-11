Він нагадав Шольцу, що реальні російські солдати катують і вбивають українців.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба не погодився з заявою канцлера Німеччини Олафа Шольца, який відкинув ідею загальної заборони на в'їзд громадянам РФ до країн Євросоюзу.

Про це йдеться у повідомленні міністра в Twitter.

"Не Путін, а реальні російські солдати прийшли з Росії, щоб вбивати, катувати і нищити. Росіяни переважно підтримують війну, вболівають за ракетні удари по українських містах і вбивства українців. Нехай тоді російські туристи насолоджуються Росією", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що скептично ставиться до припинення видачі шенгенських віз росіянам. Він зазначив, це війна Путіна, тому йому важко погодитися з цією ідеєю.

При цьому уряд Естонії оголосив, що за тиждень не пускатиме росіян із виданими Естонією шенгенськими візами за кількома винятками.

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