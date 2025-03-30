Говорити про єдність усіх європейських країн передчасно.

Сварка Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським шокувала Європу і розвіяла давні ілюзії щодо того, чи будуть США підтримувати їх у протистоянні російській агресії. Як пише CNN, Європа "зруйнувала десятирічні табу на оборону, і на порядку денному політика, яка була б немислима лише кілька тижнів тому".

Найбільші зміни відбулися в Німеччині, де майбутній канцлер Фрідріх Мерц виграв голосування в парламенті за скасування "боргового гальма" Німеччини - механізму обмеження державних запозичень.

"Це змінює правила гри в Європі, тому що Німеччина була відсталою - особливо серед великих країн - коли справа стосувалася оборони", - сказав CNN Петро Бурас, старший науковий співробітник Європейської ради з міжнародних відносин.

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За його словами, Німеччина нарешті діяла так, ніби Європа справді пройшла "Zeitenwende" - "поворотний момент".

У Франції президент Еммануель Макрон, який давно закликав до європейської "стратегічної автономії" від США, заявив, що розглядає можливість поширення захисту свого ядерного арсеналу на своїх союзників, які вже захищені американськими бомбами.

Тим часом Польща і країни Балтії вийшли з Оттавського договору 1997 року про протипіхотні міни, який тривалий час вважався ключовою віхою на шляху до припинення масових воєн. Литва вже оголосила про купівлю 85 000 протипіхотних мін; Польща планує виробити 1 мільйон всередині країни.

Навіть відомі своїм нейтралітетом країни переглядають свої позиції. Так, уряд Ірландії висунув законопроєкт, що дає змогу розгортати війська без схвалення ООН, оминаючи можливе російське (або американське) вето.

Однак говорити про єдність у Європі передчасно

Так, коли голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн презентувала план з виділення мільярдів на оборону під назвою "Переозброєння Європи", Іспанія та Італія виступили проти. Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні також виключила відправку італійських військ для підтримання миру в Україні.

Як зазначає видання, у Європі виникає чітка розділова лінія: що далі країна від Росії, то менша вірогідність того, що вона підтримуватиме новий курс на оборону.

Так, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що "наша загроза полягає не в тому, що Росія перекидає свої війська через Піренеї". Він закликав Брюссель "взяти до уваги, що проблеми, з якими ми стикаємося в південному регіоні, трохи відрізняються від тих, з якими стикається східний фланг".

Габріелюс Ландсбергіс, колишній міністр закордонних справ Литви, сказав CNN, що він "засмучений" заявами Іспанії, і що після нещодавньої поїздки до Києва, де сирени повітряної тривоги виють майже щоночі, йому занадто легко уявити подібні сцени, які відбуваються у Вільнюсі в майбутньому.

"Що далі на захід, то складніше уявити собі такі речі. Усі проблеми, усі рішення - вони відносні", - сказав Ландсбергіс.

Путін готується до війни в Європі

Як зазначає екс-консультант Пентагону Рубен Ф. Джонсон, є "вагомі ознаки" того, що Путін мобілізує сили для атаки на НАТО. Він розуміє, що час не на його боці, і він не схильний чекати і давати Європі достатню кількість часу для нарощування своїх оборонних виробничих потужностей. Крім того, в його інтересах зробити хід якомога швидше, перш ніж економіка РФ впаде.

Також міністри оборони країн Балтії попередили, що після припинення вогню в Україні Росія продовжить нарощувати свій військовий потенціал, а сили, що звільнилися, перекине до східних флангів НАТО.

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