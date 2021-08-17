На думку президента Німеччини, події в Афганістані - це поворотний момент у світовій політиці.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що частина відповідальності за трагічні події в Афганістані лежить на Берліні.

Як повідомляє DW, глава держави прокоментував події в Афганістані під час свого виступу 17 серпня.

"В ці дні ми переживаємо людську трагедію, за яку поділяємо відповідальність, і поворотний момент в політиці, який потрясе нас і змінить світ. Картини відчаю, зафільмовані в Кабульському аеропорту, ганебні для політичного Заходу", - висловився Штайнмаєр.

За словами президента, події в Афганістані особливо пригнічують всіх тих, "хто протягом останніх 20 років вносив свій внесок у боротьбу за краще життя для людей в цій країні". А саме – німецьких солдатів, які перебували там у складі міжнародних сил, а також родичів загиблих.

Як наголосив Штайнмаєр, Німеччина разом з союзниками має шукати шляхи допомоги тим, кому зараз загрожує насильство або смерть в Афганістані, "зокрема великій кількості мужніх жінок".

Він також закликав ґрунтовно обговорити зовнішню політику Німеччини, з оглядом на крах двадцятирічних зусиль з побудови в Афганістані стабільного суспільства.

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Ситуація в Афганістані

15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану і вступили в Кабул. Того ж дня президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і втік з країни. За його словами, він відмовився від влади, щоб уникнути кровопролиття.

Утвердження влади Талібану спровокувало паніку і масову втечу людей з країни. Комерційні рейси з аеропорту Кабула були скасовані, але тисячі людей почали буквально брати аеропорт штурмом. Американські солдати, які охороняють аеропорт, були змушені відкрити попереджувальний вогонь у бік натовпу, повідомлялося про випадкові жертви.

Деякі афганці намагалися прив'язувати себе до шасі відлітаючих літаків і загинули. Моторошний фото і відео цих подій гуляють по мережі.

Автор: Дмитро Захаров