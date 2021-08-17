За словами секретаря РНБО, ситуація - на контролі у президента України.

До Афганістану, який захопили таліби, 17 серпня з України вирушить другий літак для евакуації українських громадян.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов телеканалу "Україна 24".

"Те, що стосується перевезення громадян, і не тільки нашої країни – виконуємо свою функцію і свою місію. Перший літак знаходиться на території України, наступний має сьогодні відправитись до Афганістану, на Кабул. Ми будемо забирати всіх своїх громадян, скільки б не потрібно було рейсів", - заявив він.

За словами секретаря РНБО, ситуація знаходиться на контролі у президента України Володимира Зеленського.

Читайте такожНа військовій базі під Кабулом "застрягли" 12 українців – МЗС"Періодично відбуваються зустрічі, він відбирає фахівців з цього питання, і ми це питання тримаємо на контролі. Шкода людей, які потрапили в таку ситуацію. Але ще раз наголошую - вона для нас не була несподіванкою, абсолютно прогнозована ситуація", - додав Данілов.

Як повідомляв УНІАН, за словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, вже 153 українських громадян, українців афганського походження бажають залишити Афганістан, де влада перейшла під контроль радикального руху "Талібан".

Раніше заступник глави МЗС Євгеній Єнін повідомив, що в Афганістані 74 громадян України та члени їхніх сімей потребують евакуації.

Україна вивезла з Афганістану 79 осіб, з яких 8 українців, решта - громадяни інших країн: Нідерланди, Хорватія, Білорусь і сам Афганістан.

Автор: Інна Андаліцька