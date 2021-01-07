До застосування 25-ї поправки Конституції США, яка дозволяє достроково припинити повноваження президента, що став недієздатним, закликав, зокрема, лідер демократів у Сенаті Чак Шумер.

Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі закликала до негайного відсторонення чинного президента Дональда Трампа від посади за допомогою прийняття 25-ї поправки Конституції.

Про це, як повідомляє Reuters, вона заявила журналістам у Капітолії США, назвавши дії президента "крамольним актом".

"Вчора президент Сполучених Штатів спровокував збройне повстання проти Америки", - заявила вона.

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До застосування 25-ї поправки Конституції США, яка дозволяє достроково припинити повноваження президента, що став недієздатним, закликав також лідер демократів у Сенаті Чак Шумер.

Принаймні один республіканець і 19 демократів у Палаті представників також закликали до цього кроку.

А члени Кабінету Трампа і союзники президента, за даними джерела, обговорили можливість застосування положення Конституції США з метою відсторонення його від посади.

Штурм Капітолію у Вашингтоні: деталі

Напередодні ввечері, 6 січня, прихильники Дональда Трампа прорвалися в будівлю Конгресу США у Вашингтоні, де проходило затвердження голосів вибірників, які віддали перемогу на президентських виборах Джо Байдену. Засідання було перервано і відновилося тільки через кілька годин. До ранку 7 січня Конгрес затвердив перемогу Байдена. Трамп заявив про готовність організовано передати владу новому президенту 20 січня.

В результаті протестів було затримано понад 50 осіб. Для витіснення демонстрантів були спрямовані додаткові сили поліції і Національна гвардія. У Вашингтоні введено режим НС і комендантську годину.

Вибори президента в США

Згідно з останніми підрахунками результатів виборів президента США, демократ Джо Байден переміг попереднього президента США республіканця Дональда Трампа. Інавгурація Байден призначена на 20 січня 2021 року, однак Дональд Трамп до останнього намагається втриматися на посаді.

У Вашингтоні відбувається багатотисячний мітинг на підтримку президента Дональда Трампа. Посольство України радить українським громадянам у Вашингтоні (Округ Колумбія, США) не брати участі в акціях протесту 6 січня.

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Автор: Денис Прядко