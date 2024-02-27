Ніл Мелвін заявив, що історія нейтралітету Швеції пішла в небуття.

Вступ Швеції до НАТО має не дуже приємні наслідки для Москви. Тепер Росія може бути "виключена у військовому відношенні" з Балтійського моря.

Видання Sky News пише, що вступ Швеції до Альянсу знаменує собою "драматичний та історичний зсув" у безпековій політиці країни і означає, що НАТО зможе "більш ефективно проектувати силу на всю Скандинавію".

Доктор Ніл Мелвін, директор з міжнародної безпеки Королівського інституту об'єднаних служб, заявив, що це скасовує історію нейтралітету Швеції, "яка тягнеться ще з наполеонівських часів".

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"Ставши частиною НАТО, Швеція приєднується до ядерного Альянсу після десятиліть, коли країна була в авангарді руху за роззброєння і нерозповсюдження", - заявив він.

За його словами, країна "посилить НАТО добре оснащеною армією, понад сотнею сучасних винищувачів, сучасним військово-морським флотом, включно з п'ятьма підводними човнами, а також технологічно розвиненою оборонною промисловою базою".

Москві тепер загрожує "військове виключення" з Балтійського моря і його повітряного простору, додав він, "в той час як НАТО може більш ефективно проектувати силу через Скандинавію і на Крайню Північ та Арктику".

"Росія тепер стикається з необхідністю нарощувати значні військові сили на півночі країни, щоб врівноважити нову регіональну міць НАТО, що ще більше розтягує її ресурси", - підсумував Мелвін.

Вступ Швеції до НАТО - останні новини

У січні 2023 року стало зрозуміло, що Швеція йде до НАТО. Парламент Туреччини проголосував за ратифікацію приєднання країни до Альянсу.

Останньою країною, яка не ухвалила відповідне рішення, залишалася Угорщина. Будапешт ухвалив позитивне рішення з цього питання лише 26 лютого 2024 року.

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