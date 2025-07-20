Не Трамп: Сі Цзіньпін має найбільшу владу над Путіним, - The Times

Китайський лідер не намагається втручатися у процес завершення війни в Україні, адже її продовження сприяє стратегічним вигодам Китаю.

Президент США Дональд Трамп висловив глибоке розчарування щодо дій правителя Росії Володимира Путіна у питанні війни в Україні. Втім, справжній вплив на диктатора має лише лідер Китаю Сі Цзіньпін, пише The Times.

У понеділок Трамп поставив Москві ультиматум — 50 днів на оголошення припинення вогню. В іншому випадку він пригрозив запровадженням 100-відсоткових тарифів на російський імпорт.

Чи спрацюють санкції?

Московська фондова біржа різко підскочила — інвестори зітхнули з полегшенням, сподіваючись, що дії США обмежаться символічним тиском. Росія експортує до США лише 0,65% свого загального експорту, тому прямі економічні наслідки можуть бути незначними.

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Однак ключова загроза — вторинні санкції проти країн, які купують російську нафту. Це потенційно може завдати Росії серйозного удару, враховуючи $192 млрд доходів від нафти у 2024 році. Але експерти вважають, що це, швидше за все, блеф: Пекін і Делі — головні споживачі російської нафти — навряд чи змінять свою політику.

Китай підтримує Росію — політично, економічно і, можливо, військово

Під час зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим китайський лідер Сі Цзіньпін заявив про необхідність посилення "взаємної підтримки". Китай офіційно засудив американські тарифи як "незаконні санкції" та не приховує своєї прихильності до Москви.

Китай постачає Росії товари подвійного призначення, а також, за повідомленнями розвідки, новітні оборонні технології й навіть бойову підтримку через найманців. Існують докази, що китайські боєприпаси надходять до РФ через Північну Корею.

Видання зазначає, що під прикриттям дружби Китай фактично підпорядковує собі Росію. Пекін розширює вплив у Центральній Азії, на Кубі та в Африці, витісняючи Москву з колишніх сфер впливу. Залежність РФ зростає: від споживчих товарів до фінансових систем. Росія вже частково перейшла на китайські платіжні системи.

Розбіжності в "стратегічному партнерстві"

Попри показну єдність, союз Китаю і Росії далекий від бездоганного. Обидві сторони активно шпигують одна за одною, і напруження між ними час від часу спливає у витоках інформації та дипломатичних маневрах.

Хоча Трамп намагається тиснути на Путіна, справжнім арбітром у ситуації залишається Сі Цзіньпін. Його стратегічна вигода очевидна — затяжна війна в Україні відволікає Захід і посилює залежність Росії від Китаю.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, ультиматум Дональда Трампа, який вимагає від Москви укласти угоду з Києвом протягом 50 днів, схоже, не справив особливого враження на Кремль.

Офіційні та неофіційні спікери Кремля продовжили використовувати стару риторику конфронтації, а російська армія здійснила чергові масовані удари по Україні сотнями дронів і десятками ракет.

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