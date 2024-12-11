Байден у свій перший день на посаді президента видав 17 указів, більша частина яких припиняла дії розпоряджень попередника.

Новообраний президент США Дональд Трамп планує в день вступу на посаду видати понад 25 указів і директив. Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

За словами співрозмовників агентства, Трамп відкрито заявив своїй команді, що має намір зробити "великий фурор" указами першого дня.

Документи стосуватимуться міграційного законодавства, а також енергетики, освіти тощо. Зокрема, очікується посилення міграційних заходів і відновлення будівництва стіни на кордоні з Мексикою, а також зміцнення прикордонної зони.

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Також, за даними агентства, Трамп може збільшити видобуток у країні нафти і газу - такий захід політик анонсував у своїх передвиборчих обіцянках.

До цього Трамп також заявив про намір "у перший же день" помилувати своїх прихильників, які в січні 2021 року штурмували Капітолій через незгоду з перемогою на президентських виборах Джо Байдена.

Для порівняння, Байден у свій перший день на посаді президента видав 17 указів, більша частина яких припиняла дії розпоряджень попередника.

Підготовка США до президентства Трампа

Президент США Джо Байден схвалив секретний меморандум про національну безпеку перед поверненням Дональда Трампа в Білий дім. Документ може послужити дорожньою картою для нової адміністрації, оскільки націлений на протидію зростаючій співпраці між Китаєм, Іраном, Північною Кореєю і Росією, повідомляє AP.

Зазначається, що в адміністрації Байдена почали розробляти відповідні інструкції ще влітку. Вони покликані допомогти наступній адміністрації вибудувати підхід до протистояння головним противникам США.

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