У МЗС КНР заначили, що "завжди знайдуться люди з прихованими мотивами, які будуть намагатися зіпсувати американо-китайські відносини".

У Міністерстві закордонних справ Китаю відреагували на слова президента США Джо Байдена про те, що лідер КНР Сі Цзіньпін диктатор. У відомстві "рішуче заперечили" такі висловлювання.

"Ця заява вкрай помилкова та безвідповідальна політична маніпуляція", - цитує Reuters офіційного представника МЗС КНР Мао Нін. "Слід зазначити, що завжди знайдуться люди з прихованими мотивами, які будуть намагатися зіпсувати американо-китайські відносини, але вони приречені на провал".

Мао відмовився уточнити, хто ці "деякі люди".

Державний секретар США Ентоні Блінкен вкрай здивувався заяві Байдена, пише Newsweek

Відеозапис з коментарями Байдена був опублікована в ЗМІ. На камеру потрапила незручна реакція Блінкена.

Старший редактор NBC News Джинджер Гібсон закликала: "Стежити за мовою тіла Тоні Блінкена, коли Байден каже, що вважає Сі диктатором. Наче чути, як він задихається".

При цьому журналіст та експерт з фінансових злочинів Крістін Дюхайм зазначила: "Реакція Блінкена на те, що Байден назвав президента Сі диктатором, безцінна. Видно, що у нього в голові щось на кшталт "Ісусе, ні".

Байден назвав Сі диктатором -останні новини

15 листопада лідер КНР Сі Цзіньпін вперше за шість років прибув до США, де зустрівся з президентом США Джо Байденом. Сторони обговорили китайсько-американські відносини.

Лідери домовилися відновити військову взаємодію, "комунікацію на високому рівні між двома арміями на основі рівності та поваги", а також відновлять зустрічі між Міністерствами оборони та консультації з морської військової безпеки.

Через пару годин після переговорів з лідером Китаю Байден назвав Сі Цзіньпіна "диктатором".

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