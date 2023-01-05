"Обтяжуючою" обставиною стали неправильні татуювання священика і його любов до відеоігор.

У Білорусі силовики затримали священика одного з храмів Мінська через те, що він "молився за захисників України". Про це повідомляє білоруське видання "Дзеркало".

Як з'ясувалося, 1 січня клірик православного храму ікони Божої Матері "Всіх скорботних Радістей" Діонісій Коростельов отримав записку з проханням про молебень "за воїнів і захисників України" і відслужив його.

Такі дії священнослужителя білоруські силовики кваліфікували як "проповідування ворожої агресивної риторики" і спроби "розпалювати ненависть".

Відео дня

Додатково Коростельова звинуватили в тому, що він має "націоналістичні татуювання" і "у вільний час грає в комп'ютерні ігри в мережі під дивним ніком". Також йому пригадали участь у протестах і поширення опозиційної символіки.

Репресії в Білорусі

Влітку 2020 року в Білорусі спалахнули масштабні протести після того, як Олександр Лукашенко оголосив себе переможцем чергових президентських виборів. Протести були жорстоко придушені, а лідери опозиції і багато активістів опинилися або у в'язниці, або у вимушеній еміграції.

В даний час номінальним керівником білоруської опозиції є Світлана Тихановська - головна суперниця Лукашенка на останніх виборах, яка зараз живе за кордоном. Вдома проти неї відкрито кримінальні справи.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну опозиційно налаштовані білоруси стали допомагати українцям. Поки в самій Білорусі діяли залізничні партизани, на фронті в Україні проти росіян бореться добровольчий корпус з білоруських громадян.

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