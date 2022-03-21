Генштаб попереджав, що загроза наступу з республіки Білорусь на Волинському напрямку є високою.

Білоруси створюють перепони введення на територію України білоруських військ.

Про це заявив у Twitter Франак Вячорка, радник лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської.

"Білорусь - земля партизанів. Наші герої зупиняють російські потяги, псують російську техніку, роздають листівки, щоб не допустити білоруські війська в Україну. Україна переможе, Білорусь також буде звільнена", - зазначив Вячорка.

Він також опублікував карту Білорусі "Залізничний опір-2022". На ній нанесені результати дій білоруських партизанів.

Диверсії на білоруській залізниці

Українські залізничники зверталися до білоруських колег з закликом не виконувати злочинні накази та не вести російські військові ешелони у бік України.

Залізничники з Білорусі масово пручаються втягуванню білорусів у війну з Україною.

Зокрема, голова "Укрзалізниці" Олександр Камишин подякував їм за те, що вони зробили несправними світлофори та стрілочне управління на одній з ділянок, унеможлививши переправлення військової техніки в Україну.

Пізніше Камишин заявив, що залізничного сполучення між Білоруссю та Україною більше немає. Він знову подякував чесним білоруським залізничникам, але відмовився розкрити подробиці.

Згодом стало відомо, що у Білорусі спецназ охоронятиме шляхи та інфраструктуру БелЖД у Гомельській та Брестській областях. Патрулі будуть у цивільному одязі, але зі зброєю, раціями та GPS-трекерами. Усе через диверсії.

Вас також можуть зацікавити новини: