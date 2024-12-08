З нагоди падіння багаторічного режиму Асада сирійці влаштовують стихійні святкування в європейських і турецьких містах.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц прокоментував події в Дамаску та повалення багаторічного режиму Башара Асада в Сирії.

Шольц зазначив, що Асад жорстоко пригнічував свій власний народ і на його совісті незліченна кількість життів. Канцлер додав, що він змусив безліч людей тікати з Сирії, багато з яких перебралися до Німеччини, передає BILD. "Сирійський народ страшенно страждає, тому кінець правління Асада в Сирії - це хороша новина", - констатував німецький канцлер.

За словами Шольца, тепер важливо, щоб "закон і порядок були швидко відновлені" в країні.

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Він зазначив, що майбутніх правителів оцінюватимуть "за тим, чи уможливлять вони для всіх сирійців життя в умовах гідності та самовизначення, чи захищатимуть вони суверенітет Сирії від зловмисного втручання третіх сторін і чи будуть вони жити в мирі з сусідами".

Тим часом, сирійці по всьому світу радіють падінню диктатора. Після початку війни в Сирії у 2011 році мільйони сирійських громадян втекли за кордон. Тепер вони влаштовують стихійні святкування в європейських і турецьких містах.

Ситуація в Сирії

8 грудня командування сирійської армії повідомило про падіння режиму Башара Асада.

До цього військовий оглядач The Telegraph Девід Акс висловлював думку, що, якщо режим Башара Асада в Сирії впаде внаслідок наступу повстанців, РФ втратить свою єдину військову базу в Середземному морі. За його словами, це може мати драматичні наслідки для російських зусиль в Україні.

А тепер стало відомо, що російські війська виводять кораблі з бази в Тартусі та перекидають залишки озброєння літаками з Хмейміма.

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