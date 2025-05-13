Новий уряд країни працює над відновленнмя двосторонніх відносин і потенційної стабілізації в регіоні.

Президент США Дональд Трамп заявив про намір переглянути чинні санкції проти Сирії, які були запроваджені ще за часів режиму Башара Асада. Такий крок обговорюється на тлі дипломатичних сигналів з боку сирійського президента Шараа, який запропонував Вашингтону низку поступок — від економічного співробітництва до потенційної нормалізації регіональних відносин, пише The Times.

Пропозиції Дамаска: ресурси

У рамках дипломатичних каналів, до яких були залучені високопосадовці з Саудівської Аравії та Туреччини, сирійський лідер передав президенту США пропозиції, що включають:

надання доступу американським компаніям до сирійських мінеральних ресурсів, за зразком угоди, яка була раніше реалізована в Україні.

можливість будівництва Trump Tower у Дамаску, що стало предметом неофіційного обговорення як символу відновлення двосторонніх відносин і потенційної стабілізації в регіоні.

За даними The Times, тривають спроби організувати особисту зустріч Шараа і Трампа під час запланованого на цей тиждень візиту американського лідера до Ер-Ріяда. Проте в понеділок увечері Білий дім офіційно заявив, що така зустріч не передбачена.

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Офіційна позиція Трампа

Під час виступу перед журналістами перед вильотом на Близький Схід, Трамп заявив:

"Нам доведеться прийняти рішення щодо санкцій, які ми цілком можемо послабити. Ми можемо зняти їх із Сирії, бо хочемо дати їм новий початок. Президент Ердоган запитував мене про це. Багато людей запитували мене про це, бо те, як ми на них накладаємо санкції, насправді не дає їм особливого старту. Тож ми хочемо подивитися, чи можемо ми їм допомогти".

Міжнародний вимір

Минулого тижня президент Франції Еммануель Макрон провів зустріч із Шараа в Парижі. Для цього лідеру Сирії тимчасово зняли заборону на в’їзд, встановлену ООН. Франція запропонувала поступове зняття санкцій ЄС у відповідь на конкретні політичні кроки Дамаска, включно з обіцянками інклюзивності та реформ.

Також стало відомо, що Шараа може ініціювати переговори про приєднання до Авраамських угод — багатосторонньої ініціативи з нормалізації відносин між арабськими країнами та Ізраїлем. Сирія може також погодитися на створення демілітаризованої зони на південному заході країни та часткову ізраїльську присутність у сфері безпеки поблизу Голанських висот — території, анексованої Ізраїлем у 1967 році, чий суверенітет США визнали за часів Трампа у 2019 році.

Внутрішні розбіжності у команді Трампа

Обговорення сирійського питання викликало напруження в адміністрації Трампа. Частина старших радників виступає категорично проти будь-яких прямих контактів:

Тулсі Габбард, директор національної розвідки, висловила скепсис щодо участі Трампа в переговорах, попри її власний візит до Сирії у 2016 році.

Себастьян Горка, радник із питань боротьби з тероризмом, також утримує критичну позицію.

Майк Вольц, колишній радник з національної безпеки та теперішній посол в ООН, був відсторонений після того, як приховав інформацію про поступки Сирії, одночасно проводячи зустрічі з прем'єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

У той же час, деякі радники, зокрема Стів Віткофф, спеціальний посланник з питань Близького Сходу, активно підтримують зближення з Дамаском. Віткофф, відомий своїми бізнес-зв’язками, підкреслює прагматизм Трампа:

"У світі політики потрібен рік, щоб вирішити одне речення. У світі нерухомості це розмови та підписи на пунктирній лінії".

Бізнес-аспекти поїздки

Очікується, що під час візиту до країн Перської затоки Трамп оголосить про низку масштабних бізнес-угод. За інформацією The Times, однією з них може стати телекомунікаційний контракт для Сирії за участі американського провайдера AT&T, хоча ця інформація офіційно не підтверджена. Вашингтон занепокоєний можливістю звернення Дамаска до Китаю щодо реалізації великих інфраструктурних проєктів.

"Шараа дивиться на схід, на Китай, але, очевидно, ми хотіли б, щоб він дивився на захід", — заявило джерело в адміністрації США.

Аналітики відзначають, що держави Перської затоки можуть підтримати нову стратегію Трампа як спробу послабити вплив Ірану в регіоні та вивести Сирію з ізоляції.

Угода про надра - що передувало

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня у Вашингтоні відбулося підписання Угоди про створення Інвестиційного фонду відновлення. Передбачається, що він дасть змогу забезпечити фінансування критично важливих проєктів у сфері розроблення корисних копалин і сприятиме впровадженню інновацій, технологічному розвитку та відновленню.

Президент Володимир Зеленський заявив, що такої перспективної економічної угоди у відносинах між Україною та Америкою ще не було. На його переконання, це спільна інвестиційна робота зі США на десятиліття.

ВР ратифікувала угоду 8 травня, а 12 травня Зеленський підписав закон.

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