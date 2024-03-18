Генсек НАТО стверджує, що життєво важливо, щоб союзники України посилили підтримку.

Ситуація на українському фронті складна і західні союзники по НАТО передають ЗСУ 99% усієї військової допомоги.

Про це на прес-конференції в Грузії заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Грузія Online.

"РФ переслідує імперські амбіції, і ситуація на полі бою в Україні складна. Тож життєво важливо, щоб ми посилили підтримку. Союзники по НАТО забезпечують 99% військової допомоги, і наші партнери також відіграють важливу роль", - сказав Столтенберг.

Генсек зазначив, що вітає допомогу Грузії в прийнятті українських біженців і значну гуманітарну, а також фінансову допомогу Україні.

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Як ідеться в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ, за добу авіація Сил оборони завдала ударів по шести районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Крім того, підрозділи ракетних військ завдали удару по трьох районах зосередження особового складу противника.

Крім того, за добу на фронті відбулося 72 бойових зіткнення. Лише на Авдіївському напрямку українські захисники відбили 13 атак ворога.

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