Також сьогодні в центрі білоруської столиці силовики затримали кілька жінок - учасниць Жіночого маршу.

У Мінську силовики затримали близько 40 медиків, які вийшли на демонстрацію біля 1-ї міської лікарні на проспекті Незалежності.

Читайте такожБілоруській опозиціонерці Колесніковій продовжили арештПрактично відразу після того, як учасники акції вийшли з будівлі і почали одягатися в білі халати, до них підійшла колона маршруток із силовиками, повідомляє Білоруська редакція Радіо Свобода.

Медиків оточили люди в чорному і почали знімати. Поруч перебували люди, які попереджали протестувальників про відповідальність. Далі були затримання.

Загалом затримано близько 40 осіб. Люди навіть не встигли зібратися в колону.

Раніше на майданчик біля лікарні під'їхали автозаки.

Також сьогодні в центрі Мінська силовики затримали кілька жінок, які вийшли на Жіночий марш - акцію, яка проходить в столиці Білорусі щосуботи. В рамках акції жінки виходять на вулиці з квітами в руках.

Ситуація в Білорусі

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тіхановську - 10,1%.

Тисячі жителів Білорусі, не згодних з результатами виборів, вийшли на акції протесту, відбулися зіткнення із силовиками. У перші дні протестів були затримані тисячі людей, пізніше багатьом з них призначили адмінарешти.

23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка.

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Автор: Вікторія Токарєва