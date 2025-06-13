Президент США каже, що Іран все ще може укласти ядерну угоду.

Ринки позитивно відреагують, якщо в результаті ударів Ізраїлю по Ірану його ядерний потенціал буде зменшено. Про це заявив президент США Дональд Трамп у коментарі The Wall Street Journal.

"Я думаю, що в кінцевому підсумку це було б чудово для ринку, оскільки Іран не матиме ядерної зброї. Це буде чудово для ринку - це має бути найкраща річ для ринку. Іран не матиме ядерної зброї, яка була великою загрозою для людства", - наголосив очільник Білого дому.

Операцію проти Ірану він назвав "дуже вдалою атакою, м'яко кажучи".

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"Я сказав іншій стороні, що у вас є 60 днів, щоб укласти угоду. На 61-й день вони атакували. Сьогодні фактично 61-й день, і це була дуже успішна атака. Вони повинні були укласти угоду, і вони все ще можуть укласти угоду, поки у них щось залишилося, вони все ще можуть", - заявив Трамп.

Він також підтвердив, що у четвер розмовляв із прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху і планує знову поговорити з ним у п’ятницю.

Інші заяви представників адміністрації США про операцію Ізраїлю проти Ірану

Як повідомляв раніше УНІАН, Трамп заявляв, що США заздалегідь знали про завдання ударів по Ірану, але не брали участі в них. Він додав, що очікує на будь-яку відплату, і Центральне командування США перебуває в стані підвищеної готовності. За словами очільника Білого дому, США готові захищати себе та Ізраїль, якщо Іран відповість.

Державний секретар США Марко Рубіо підтвердив, що Сполучені Штати Америки не брали участі у військовій операції проти Ірану, але, за його словами, вони надали Ізраїлю "досконалу" розвідувальну інформацію. Він також запевнив, що США допоможуть захистити Ізраїль від ракет, якщо це буде необхідно.

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