Переселенці з України матимуть право безкоштовно користуватися послугами громадського транспорту лише в день отримання документів на статус тимчасового захисту та протягом чотирьох наступних днів.

Після десяти місяців повномасштабного російського вторгнення в Україну влада Словаччини оголосила, що українські біженці більше не зможуть безкоштовно їздити в столиці Словаччини Братиславу.

Як повідомляє Schengenvisainfo.com, з 1 січня 2023 року безкоштовний проїзд у громадському транспорті Братислави стане недоступним для українських біженців.

Переселенці з України матимуть право безкоштовно користуватися послугами громадського транспорту лише в день отримання документів на статус тимчасового захисту та протягом чотирьох наступних днів.

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Безкоштовний проїзд також буде можливим для осіб, які мають спеціальний документ SLOVAK HELP з червоним штампом. Цей документ видається при перетині державного кордону UA-SK.

Школярам як і раніше буде дозволено користуватися громадським транспортом в Словаччині безкоштовно, але необхідно підтвердження про тимчасове проживання і документ про відвідування школи.

Допомога під час війни:

Через повномасштабну війну мільйони українців стали вимушеними переселенцями. Щоб допомогти людям, Україна здійснює виплати ВПО. Грошова допомога становить 2000 гривень для здорових дорослих людей, і 3000 гривень на кожну дитину або дорослого з інвалідністю.

Члени сімей ветеранів бойових дій, які мають свій бізнес і статус ВПО, можуть отримати мікрогрант в 20 тисяч гривень для фінансування бізнесу.

29 серпня 2022 року в офісі президента підготували довідку про виплати постраждалим через війну.

3 грудня 2022 року розпочалися перевірки внутрішньо переміщених осіб, за результатами яких людей можуть позбавляти виплат.

З 1 січня 2023 року деякі соцвиплати в Украні будуть подовжені автоматично.

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