Обрані слова характеризують рік, що минає та описують найрізноманітніші події, які набули поширення в різних країнах.

Оксфордський словник не зміг визначити слово, яке можна назвати основним у 2020 році.

Як зазначається на сайті Оксфордського словника, вибір слова в 2020 році відрізняється від щорічного.

"Англійська мова, як і всі ми, цього року повинна була швидко і неодноразово адаптуватися до подій у світі. Наша команда досвідчених лексикографів збирала та аналізувала ці лексичні дані на кожному етапі цього шляху", - сказано в повідомленні.

Експерти відзначили, що 2020 рік неможливо описати одним словом.

"Ми вивчали, детально, теми, які були в центрі уваги нашого мовного моніторингу в цьому році, включаючи COVID-19, і всі пов'язані словникові запаси, політичну та економічну мінливість, громадську активність, навколишнє середовище і швидке впровадження нових технологій і поведінки для підтримки віддаленої роботи і проживання", - відзначили експерти.

Таким чином лінгвісти замість традиційно одного слова виділили кілька. Вони характеризують рік, що минає та описують найрізноманітніші події, які набули поширення в різних країнах.

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Для Канади, Великої Британії та Австралії таким словом виявилося lockdown (локдаун), для США - shelter-in-place (самоізоляція, карантин), для Сінгапуру та Великої Британії - circuit breaker (Автоматичний вимикач), для Малайзії - movement control order (MCO, порядок контролю за рухом), для Філіппін - enhanced community quarantine (ECQ, повний карантин).

Нагадаємо, у 2019 році Оксфордський словник обрав словом року climate emergency (надзвичайна кліматична подія).

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Автор: Олександр Топчій