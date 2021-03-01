Офіціант Хуліо щодня подавав їй сніданок у барі.

У Вальядоліді суд розбирається зі спадщиною в 1,5 мільйона євро, яке літня жінка залишила офіціантові.

Читайте також88-річний француз розігнався майже до 200 км/год, запізнюючись на щеплення від коронавірусуПро це пише Atresmedia.

95-річна жінка змінила заповіт за кілька днів до переїзду в будинок для людей похилого віку.

Офіціант Хуліо щодня подавав їй сніданок у барі. За словами чоловіка, вони підтримували дружні стосунки, в той час, як зі своєю племінницею жінка не спілкувалася.

Племінниця переконана, що офіціант скористався хворобою жінки, щоб отримати гроші. Через дванадцять днів після зміни заповіту жінка була визнана недієздатною.

"Через 12 днів після цього вона потрапила в будинок для людей похилого віку, де у неї на наступний день стався нервовий зрив", - йдеться в повідомленні.

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Автор: УНІАН