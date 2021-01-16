Влада бельгійського міста Лір офіційно вибачиться за спалення в 1590 році жінки, звинуваченої в чаклунстві.
Читайте такожPolitico: У Європі знову палять відьомПро це пише The Brussels Times.
Вибачення міська влада принесе 20 січня - в день 430-річчя з дня страти 40-річної Кателін ван ден Блуке. Її звинуватили у відьомстві після раптової смерті коня і пожежі в її будинку. У суді також вказували, що Кателін не могла згадати християнські молитви.
Спалення "відьми" в 1590 році у Бельгії: що ще відомо
- Під тортурами жінка зізналася в чаклунстві й в тому, що займалася сексом з дияволом.
- Свідчення проти неї дали дві місцеві мешканки, перед якими стояв вибір: назвати чужі імена або самим бути страченими.
- Кателін задушили, після чого спалили на багатті на площі центрального ринку, те ж саме зробили з її матір'ю.
- Кателін стала "останньою відьмою Ліра", хоча в місті продовжували проводити страти на центральному ринку аж до 1818 року.
Чому влада Бельгії вирішила вибачитися
Рішення було ухвалено, щоб показати, яким небезпечним може бути уряд, що керується чутками.
В адміністрації також хочуть нагадати про те, яке значення може мати сміливість однієї людини: Кателін відмовилася називати інших "відьом" заради власного порятунку навіть під тортурами.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram