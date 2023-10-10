У цьому злочині ФСБ та КДБ хочуть звинуватити Україну.

Спецслужби Росії та Білорусі планують скинути вибухівку на білоруську нафтобазу, аби звинуватити українців у теракті.

Як повідомляє Центр національного спротиву, цю операцію вже узгодили російська ФСБ та білоруська КДБ.

"Між ФСБ РФ та КДБ РБ досягнуто домовленостей провести операцію "під чужим прапором" проти одного з об’єктів на території Білорусі з подальшим звинуваченням у цьому української сторони. На цей час як об’єкт для теракту розглядається нафтобаза "Брестоблнефтепродукт" поблизу населеного пункту Прилуки Брестської області що неподалік (2 км) білорусько-польського кордону. Планується здійснити скид з БПЛА", - йдеться у повідомленнями.

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За інформацією, яку "Спротив" отримав від білоруського підпілля, аеророзвідку ймовірних об’єктів вели "вагнерівці" в серпні цього року. Втім, у ЦНС наголошують, що Сили оборони України діють виключно на території України, а "ця провокація необхідна росіянам, аби зменшити рівень підтримки нашої держави".

Інші плани окупантів

25 червня очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що РФ завершила підготовку до теракту на Запорізькій АЕС. План підриву станції готовий і затверджений.

Раніше заяву про те, що Росія готується до теракту на Запорізькій АЕС зробив президент України Володимир Зеленський. Президент підкреслив, що окупанти використовують станцію як елемент у своїй агресії та прикриває обʼєктом обстріли сусідніх міст.

Потім стало відомо, що Росія може готувати "аварію" і навіть вибух на території Курської АЕС, щоб звинуватити в теракті Україну.

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