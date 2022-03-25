Раніше Spotify заборонив російським користувачам оплачувати передплату Premium.

Музичний стрімінговий сервіс Spotify заявив, що йде з Росії через нові закони, що накладають обмеження на поширення інформації всередині країни.

Про це повідомило шведське видання Expressen.

"На жаль, нещодавно ухвалений закон накладає додаткові обмеження на доступ до інформації, ліквідує свободу вираження поглядів та криміналізує деякі види новин. Це ставить під загрозу безпеку наших співробітників та, можливо, наших слухачів", – йдеться у повідомленні.

"Після ретельного розгляду наших варіантів, заснованих на поточних обставинах, ми дійшли складного рішення повністю призупинити нашу роботу в Росії", – заявила Spotify.

Раніше, 6 березня, Spotify заборонив російським користувачам оплачувати передплату Premium у зв'язку з обмеженнями на використання Visa та Mastercard.

Безкоштовною версією сервісу можна було користуватися.

Вас також можуть зацікавити новини: