Господар кота помер у листопаді 2021 року – відтоді тварина живе на його могилі.

Мережу зворушила історія про кота сербського муфтія, який помер ще восени 2021 року. Домашня тварина не змирилася зі смертю господаря й фактично оселилась на його могилі.

Історію сербського "Хатіко" переповів користувач Twitter під нікнеймом LavBosniak.

Ще у листопаді чоловік виклав на своїй сторінці у соцмережі світлину з котом, якого помітив на місцевому кладовищі.

Виявляється, за котом доглядав сербський муфтій Муамер Зукорлич. У чоловіка стався серцевий напад – і він помер. Чотирилапий друг забрів на цвинтар і відшукав могилу Муамера.

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Тоді користувачі цікавилися долею тварини і співчували йому. Дехто висловлював щире захоплення такою вірністю.

Вже узимку автор оновив допис, зазначивши, що кіт досі живе на цвинтарі і ходить біля могили муфтія.

Реакція підписників не забарилася:

Кішки – справжні найкращі друзі людини, і я втомився від собак, які привласнюють собі всю увагу. Ми на них не заслуговуємо

Як рано пішов з життя і пішов туди, де справді важливо бути. Дай, Аллаху, йому кращого місця на небі.

Смерть не розлучає друзів.

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