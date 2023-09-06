Делегація США обговорить в Гаазі ордер на арешт Путіна за військові злочини.

Високопоставлена делегація Конгресу США, очолювана представником Республіканської партії Майклом Макколом, зустрінеться в четвер з головним прокурором Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карімом Ханом і обговорить звинувачення у військових злочинах проти президента Росії Володимира Путіна. Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву глави делегації.

МакКолл заявив, що Вашингтон розглядає можливість "допомогти Гаазі зібрати більше доказів і розвідувальних даних, щоб довести звинувачення проти Путіна".

США не є членом МКС, як і Китай та Росія. У той же час раніше президент США Джо Байден попросив свою адміністрацію почати ділитися доказами російських військових злочинів на Україні з МКС.

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На питання, чи достатньо доказів для звинувачення Росії в геноциді, члени делегації порівняли ситуацію з нацистською окупацією Європи під час Другої світової війни.

"Коли ви намагаєтеся стерти культуру, народ і релігію, це і є визначення геноциду", - сказав МакКол.

Раніше МКС видав ордер на арешт Путіна

У березні МУС видав ордер на арешт російського президента Володимира Путіна, звинувативши його в незаконній депортації сотень дітей з України. Тепер Путіна зобов'язані заарештувати в кожній з 123 країн-учасниць Римського статуту.

Раніше екс-генсек ООН Пан Гі Мун запропонував створити новий спеціальний міжнародний трибунал для переслідування злочину агресії Росії проти України. За його словами, такий трибунал закриє правову прогалину, адже чинний Міжнародний кримінальний суд не може переслідувати злочин агресії, бо Росія не ратифікувала Римський статут.

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