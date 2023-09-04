Пан Гі Мун пропонує створити новий спеціальний міжнародний трибунал для переслідування злочину агресії Росії проти України.

Екс-генсек ООН Пан Гі Мун пропонує створити новий спеціальний міжнародний трибунал для переслідування злочину агресії Росії проти України, щоб притягнути президента РФ Володимира Путіна та його поплічників до відповідальності за міжнародні злочини. Про це повідомляє "Голос Америки" з посиланням на звернення екс-генсека ООН у соцмережах.

Пан Гі Мун зазначає, що для створення такого трибуналу потрібна спеціальна резолюція Генеральної Асамблеї ООН. За його словами, спеціальний трибунал закриє правову прогалину, адже діючий Міжнародний кримінальний суд не може переслідувати злочин агресії, бо Росія не ратифікувала Римський статут, а рішення Ради Безпеки ООН Росія заветує.

Пан Гі Мун наголосив - війна Росії в Україні є "кричущим" порушенням Статуту ООН, захист якого є міжнародною колективною відповідальністю і зауважив, що спеціальний трибунал має отримати широку міжнародну підтримку, у тому числі серед країн Азії, Африки та Латинської Америки.

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"Мир, чи справедливість - це хибний вибір", - наголосив екс-генсек ООН, у відповідь на можливі нарікання, що прагнення справедливості може затягнути шлях до миру.

Міжнародний трибунал для Путіна - думка України

19 січня Європейський парламент проголосував за резолюцію щодо створення трибуналу для вищого керівництва Росії.

У США вважають гібридний суд, що базуватиметься на судовій системі України, найкращим варіантом. Водночас деякі європейські країни переконані, що будь-який гібридний трибунал дозволить російській політичній еліті уникнути покарання.

Раніше в Україні розповіли про можливі варіанти створення спеціального трибуналу, який судитиме керівництво Росії за злочин агресії.

Зокрема, перший з варіантів - це створення спеціального трибуналу на основі угоди України з ООН. Другий шлях - це багатосторонній міжнародний договір, так звана "нюрнберзька модель", коли коли договір укладається між державами, які погоджуються створити певний судовий орган. І третій формат - це створення інтернаціоналізованих судів, коли судовий орган засновується на основі національної судової юрисдикції, але до нього додаються суттєві міжнародні елементи.

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